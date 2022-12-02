Создан электромобиль на солнечных батареях

Уже собрано около 150 предварительных заказов на модель.

Голландский стартап Lightyear приступил к производству первого в мире электромобиля, который вырабатывает энергию непосредственно от солнечного света.

Машина с изогнутыми солнечными панелями, которые расположены на капоте и крыше машины, может ездить без подзарядки в Амстердаме два месяца летом или семь месяцев в Португалии, рассказал гендиректор и соучредитель стартапа Лекс Хуфслоот.

Энергия, полученная от Солнца, увеличивает запас хода электромобиля на 70 км каждый день. Стоимость Lightyear составит примерно $260 тыс. (порядка 15,8 млн рублей).

Собираться электрокары будут на заводе Valmet в Финляндии, начиная с одной машины в неделю. Примерно ко второй половине следующего года производство должно увеличиться до пяти машин в неделю.

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Источник: Automotive News Europe

Фото: Unsplash, Lightyear