Создан электромобиль на солнечных батареях

Голландский стартап Lightyear приступил к производству первого в мире электромобиля, который вырабатывает энергию непосредственно от солнечного света.
Машина с изогнутыми солнечными панелями, которые расположены на капоте и крыше машины, может ездить без подзарядки в Амстердаме два месяца летом или семь месяцев в Португалии, рассказал гендиректор и соучредитель стартапа Лекс Хуфслоот.
Энергия, полученная от Солнца, увеличивает запас хода электромобиля на 70 км каждый день. Стоимость Lightyear составит примерно $260 тыс. (порядка 15,8 млн рублей).
Собираться электрокары будут на заводе Valmet в Финляндии, начиная с одной машины в неделю. Примерно ко второй половине следующего года производство должно увеличиться до пяти машин в неделю.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Automotive News Europe
Фото: Unsplash, Lightyear