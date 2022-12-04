Китайские автомобили в России установили новый рекорд

Всего за одну неделю в стране продали более 3,5 тысяч китайских машин.

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Автомобили из Поднебесной покупали в 33,4% случаев от общего числа. Всего за неделю с 21 по 27 ноября продано 3561 китайских автомобилей.

Самой популярной китайской маркой стала Chery. Было реализовано 1256 автомобилей этого бренда. Наиболее востребованная модель — Chery Tiggo 7 PRO, уступивший в общем рейтинге только Lada Granta.

На втором месте среди китайских автомобилей — Haval (934 экземпляра), на третьем — Geely (706).

Еще в начале 2022 года доля машин из Китая не превышала и 10% на российском рынке, но на фоне ухода западных производителей к ноябрю эта цифра превысила 30%.

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Источник: autostat.ru

Фото: Chery