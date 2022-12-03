Пьяный нарушитель удивил ДПС сроком езды без прав

Инспекторы задержали нетрезвого 37-летнего водителя, который ездит без прав девять лет. Его лишил водительского удостоверения еще в 2013 году.
Тогда мужчине выписали штраф в 30 тысяч рублей и лишили его прав на 1,5 года. Но когда решение суда вступило в силу, нарушитель не отнес свои права в ГИБДД, а продолжил ими пользоваться.
Девять лет водителю удавалось уходить от ответственности. Но недавно его остановил экипаж ДПС. За повторное управление машиной в нетрезвом виде на него возбудили уголовное дело по статье: Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Эта статья предусматривает лишение свободы до 2-х лет.
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Источник и фото: МВД. Медиа
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