Пьяный нарушитель удивил ДПС сроком езды без прав — журнал За рулем

Пьяный нарушитель удивил ДПС сроком езды без прав

Это произошло в Красноярском крае.

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Инспекторы задержали нетрезвого 37-летнего водителя, который ездит без прав девять лет. Его лишил водительского удостоверения еще в 2013 году.

Тогда мужчине выписали штраф в 30 тысяч рублей и лишили его прав на 1,5 года. Но когда решение суда вступило в силу, нарушитель не отнес свои права в ГИБДД, а продолжил ими пользоваться.

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Девять лет водителю удавалось уходить от ответственности. Но недавно его остановил экипаж ДПС. За повторное управление машиной в нетрезвом виде на него возбудили уголовное дело по статье: Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Эта статья предусматривает лишение свободы до 2-х лет.


Источник и фото: МВД. Медиа

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