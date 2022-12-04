Водитель плохо закрепил груз: последствия на видео

ДТП произошло на Сахалине.

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В Ново-Александровске грузовик подъехал к пешеходному переходу, но, похоже, шофер слабо закрепил листы металла в кузове. Стоило машине остановиться, как груз полетел вниз.

Листы ударили по соседним машинам, а также попали на пешеходный переход, где в это время дорогу переходили люди, в том числе четверо детей.

Бабушку и ребенка сбило с ног. Местные СМИ сообщили, что все отделались испугом.

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Источник и фото: CitySakh.ru