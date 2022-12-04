Водитель плохо закрепил груз: последствия на видео — журнал За рулем

Водитель плохо закрепил груз: последствия на видео

ДТП произошло на Сахалине.

Материалы по теме
За секунду до... Мотоциклист снял летящий в него пикап

В Ново-Александровске грузовик подъехал к пешеходному переходу, но, похоже, шофер слабо закрепил листы металла в кузове. Стоило машине остановиться, как груз полетел вниз.

Листы ударили по соседним машинам, а также попали на пешеходный переход, где в это время дорогу переходили люди, в том числе четверо детей.

Бабушку и ребенка сбило с ног. Местные СМИ сообщили, что все отделались испугом.


Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоНазваны регионы РФ, которые получат новый общественный транспорт

Источник и фото: CitySakh.ru

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023


Наше новое видео
Peugeot из Ирана: брать или нет? Видео
4 крутых фишки Москвича 3: блиц-тест первого серийного кроссовера
Geely Tugella: ты только посмотри!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров251
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: