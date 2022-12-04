Водитель плохо закрепил груз: последствия на видео

Материалы по темеЗа секунду до... Мотоциклист снял летящий в него пикап
В Ново-Александровске грузовик подъехал к пешеходному переходу, но, похоже, шофер слабо закрепил листы металла в кузове. Стоило машине остановиться, как груз полетел вниз.
Листы ударили по соседним машинам, а также попали на пешеходный переход, где в это время дорогу переходили люди, в том числе четверо детей.
Бабушку и ребенка сбило с ног. Местные СМИ сообщили, что все отделались испугом.
Материалы по теме10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоНазваны регионы РФ, которые получат новый общественный транспорт
- «За рулем» можно читать и в Телеграм.
Источник и фото: CitySakh.ru
Материалы по темеМы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.