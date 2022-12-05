Иностранный посол разглядел в санкциях пользу для автопрома РФ

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Посол Доминиканы в Москве Хан Данненберг заявил, что западные санкции пойдут во благо российскому автомобилестроению, а машины из РФ станут более востребованными в Южной Америке.
«Санкции дают определенные возможности, импульс к развитию для российской промышленности», — сказал Данненберг.
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По словам посла, Лада в советское время пользовалась большой популярностью в Латинской Америке.
«Сейчас Лада выглядит не хуже японской или немецкой машины», — уверен доминиканец.
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Источник: РИА «Новости»
Фото: YouTube
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