Очень крутое авто из Италии: продажи начнутся летом 2023 года

Компания Abarth, выпускающая спортивные модификации моделей Fiat, представила свой первый электромобиль — хэтчбек Abarth 500e на базе модели Fiat 500e.
В этой «малышке» можно почувствовать себя гонщиком: в салоне установлены спортивные сиденья и руль.
Чтобы у водителя появилось полное ощущение присутствия на гоночном треке, в оснащение электрокара включили специальные автомобильные джинглы, а за доплату можно заказать имитирующую саундтрек бензинового турбомотора систему.
Переднеприводный хэтчбек оснащен 155-сильным электромотором и батареей 42 кВт.ч, которая обеспечивает запас хода до 250 км. Гонять на этом «пятисотом» не получится: с места до 100 км/ч электромобиль разгоняется за 7 секунд, а максимальная скорость ограничена 155 км/ч.
Abarth 500e выйдет в лимитированной версии Scorpionissima тиражом 1949 экземпляров — в честь года основания Abarth. Позднее появятся и более простые по оснащению варианты. Стоимость новинки не сообщается.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: kommersant.ru
Фото: abarth.com