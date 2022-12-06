Очень крутое авто из Италии: продажи начнутся летом 2023 года

В истории производителя спортивных Fiat таких машин не было никогда.

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Компания Abarth, выпускающая спортивные модификации моделей Fiat, представила свой первый электромобиль — хэтчбек Abarth 500e на базе модели Fiat 500e.

В этой «малышке» можно почувствовать себя гонщиком: в салоне установлены спортивные сиденья и руль.

Чтобы у водителя появилось полное ощущение присутствия на гоночном треке, в оснащение электрокара включили специальные автомобильные джинглы, а за доплату можно заказать имитирующую саундтрек бензинового турбомотора систему.

Переднеприводный хэтчбек оснащен 155-сильным электромотором и батареей 42 кВт.ч, которая обеспечивает запас хода до 250 км. Гонять на этом «пятисотом» не получится: с места до 100 км/ч электромобиль разгоняется за 7 секунд, а максимальная скорость ограничена 155 км/ч.

Abarth 500e выйдет в лимитированной версии Scorpionissima тиражом 1949 экземпляров — в честь года основания Abarth. Позднее появятся и более простые по оснащению варианты. Стоимость новинки не сообщается.

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Источник: kommersant.ru

Фото: abarth.com