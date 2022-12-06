Выбор шин: на что можно надеяться

Участники опроса ответили на вопрос, какие аргументы при покупке шин той или иной марки они считают наиболее важными. В ходе исследования разрешалось указать сразу несколько вариантов ответов.
Чем руководствуются российские автовладельцы при выборе шин, выясняли специалисты «Автостата».
На свой личный опыт надеются 68,9% участников опроса, предварительно изучают информацию в интернете, статьи, отзывы — 37,5%, доверяют рекомендациям знакомых 30,6%, изучают тесты шин 21,8%, доверяют экспертам автомобильной отрасли 21,4%.
Следуют рекомендациям производителя (в основном это касается размера шин) — почти 25%. И только каждый десятый доверяет мнению продавцов (9,9%).
Вопрос был задан по шинам в целом, без привязки к сезону, проводился онлайн в октябре 2022 года. В нем приняли участие более 3000 человек.
- Чтобы шипы служили дольше, их следует грамотно обкатать.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: Автостат
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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