Глупость водителя за секунду довела его от административки до уголовного дела

Инспекторы ДПС остановили водителя за нарушение правил пользования внешними световыми приборами..
Правоохранители указали 40-летнему водителю на нарушение, но они не ожидали, к каким действиям прибегнет мужчина.
Водитель схватил одного из сотрудников ГИБДД за правую руку и сломал ему палец. Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (по ч. 2 ст. 318 УК РФ). Сейчас идет расследование.
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Источник: СК
Фото: YouTube
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