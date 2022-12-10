Глупость водителя за секунду довела его от административки до уголовного дела

Этот случай произошел в Астраханской области.

Инспекторы ДПС остановили водителя за нарушение правил пользования внешними световыми приборами..

Правоохранители указали 40-летнему водителю на нарушение, но они не ожидали, к каким действиям прибегнет мужчина.

Водитель схватил одного из сотрудников ГИБДД за правую руку и сломал ему палец. Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (по ч. 2 ст. 318 УК РФ). Сейчас идет расследование.

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Источник: СК

Фото: YouTube