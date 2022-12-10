Глупость водителя за секунду довела его от административки до уголовного дела — журнал За рулем

Глупость водителя за секунду довела его от административки до уголовного дела

Этот случай произошел в Астраханской области.

Материалы по теме
Фары не горят? Дистанцию не соблюдаете? Ждите штрафов с камер!

Инспекторы ДПС остановили водителя за нарушение правил пользования внешними световыми приборами..

Правоохранители указали 40-летнему водителю на нарушение, но они не ожидали, к каким действиям прибегнет мужчина.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоНазваны регионы РФ, которые получат новый общественный транспорт

Водитель схватил одного из сотрудников ГИБДД за правую руку и сломал ему палец. Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (по ч. 2 ст. 318 УК РФ). Сейчас идет расследование.

Источник: СК

Фото: YouTube

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023


Наше новое видео
Новый российский седан по цене Весты на тестах «За рулем»
Когда появится российский электрогрузовик EVM Pro? Известны подробности
Тест самой современной в истории Волги ГАЗ-3111

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров332
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: