В Тольятти разработали новый внедорожник. АВТОВАЗ тоже участвует

Усилиями двух вузов проект планируется довести до реального производства.

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Тольяттинский госуниверситет (ТГУ) и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) планируют объединить усилия по созданию каркасно-модульного электромобиля Сержант-электро с цельносварным алюминиевым каркасом.

Совместно с АВТОВАЗом каркас хотят адаптировать под машинокомплект Нивы.

Кстати о Ниве и АВТОВАЗе: на опубликованном источником фото без труда угадывается внедорожник Бора, разработанный на Волжском автозаводе еще в 1990-х. Логичным продолжением Боры как раз и был проект «Сержант», но в серию машины не пошли. Теперь же идею решили реанимировать с учетом новых веяний.

Сержант-электро планируют комплектовать батареей мощностью 2,35 кВт.ч, разработанной в СПбПУ. Также в СПбПУ разработали станцию с буферной батареей — можно быстро зарядить электромобиль даже при недостаточной электрической мощности. ТГУ же возьмет на себя организацию опытного производства цельносварного алюминиевого каркаса и стапелей для его изготовления.

Общими усилиями проект хотят довести до ходового образца и, в дальнейшем, до реального производства.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: augustnews.ru

Фото: За рулем, Unsplash, Тольяттинский госуниверситет