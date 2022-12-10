В Тольятти разработали новый внедорожник. АВТОВАЗ тоже участвует

Тольяттинский госуниверситет (ТГУ) и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) планируют объединить усилия по созданию каркасно-модульного электромобиля Сержант-электро с цельносварным алюминиевым каркасом.
Совместно с АВТОВАЗом каркас хотят адаптировать под машинокомплект Нивы.
Кстати о Ниве и АВТОВАЗе: на опубликованном источником фото без труда угадывается внедорожник Бора, разработанный на Волжском автозаводе еще в 1990-х. Логичным продолжением Боры как раз и был проект «Сержант», но в серию машины не пошли. Теперь же идею решили реанимировать с учетом новых веяний.
Сержант-электро планируют комплектовать батареей мощностью 2,35 кВт.ч, разработанной в СПбПУ. Также в СПбПУ разработали станцию с буферной батареей — можно быстро зарядить электромобиль даже при недостаточной электрической мощности. ТГУ же возьмет на себя организацию опытного производства цельносварного алюминиевого каркаса и стапелей для его изготовления.
Общими усилиями проект хотят довести до ходового образца и, в дальнейшем, до реального производства.
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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
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Источник: augustnews.ru
Фото: За рулем, Unsplash, Тольяттинский госуниверситет