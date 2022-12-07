Очевидно, в компании решили последовать примеру конкурентов из Haval, запустивших Tank.

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Подразделение Chery iCar Ecology, занимающееся продвинутыми транспортными средствами, опубликовало тизер «хардкорного внедорожника» Chery S56. Уникальность его в том, что дизайн разрабатывали потенциальные покупатели — компания запускала для этой цели специальную акцию.

Там говорят, что внешность выдержана в брутальном стиле — на это, в общем-то, указывает и тизер. При этом начинка модели будет чисто электрической. Обещаются высокая мощность силовой установки, высокая адаптивность под конкретного водителя, самоочищающийся салон и автопилот уровня L2.

Никаких характеристик не раскрывается, но очевидно, что в Chery решили последовать удачному опыту Haval, запустившей брутальный бренд Tank, две модели которого уже продаются в России.

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Источник: autohome.com.cn