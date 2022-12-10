Готовятся новые изменений в законы.

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Водители, перевозящие грузы или пассажиров, должны проходить обследование перед рейсом очно или с помощью телемедицины. Правительство РФ готовит поправки, которые определят, кому нужно идти к врачу, а кому достаточно провериться по видеосвязи.

Изначально предполагалось, что телемедициной смогут воспользоваться все, но теперь из списка убрали тех водителей, которые:

возят пассажиров на расстояние более 300 км;

перевозит организованные группы детей;

доставляет опасные грузы.

Таким водителям придется проходить медосмотр у врача лично.

Остальные же смогут общаться с медиком на экране компьютера. Не менее двух раз в год нужно будет сдавать анализы на содержания алкоголя и наркотиков в крови.

«Использование телемедицинских технологий в проведении медосмотров водителей повысит их доступность, сократит финансовые и временные затраты предприятий», — скакал Владимир Груздев, представитель Ассоциации юристов России.

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Источник: «Российская газета»

Фото: Depositphotos