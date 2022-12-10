Водители, перевозящие грузы или пассажиров, должны проходить обследование перед рейсом очно или с помощью телемедицины. Правительство РФ готовит поправки, которые определят, кому нужно идти к врачу, а кому достаточно провериться по видеосвязи.
Изначально предполагалось, что телемедициной смогут воспользоваться все, но теперь из списка убрали тех водителей, которые:
- возят пассажиров на расстояние более 300 км;
- перевозит организованные группы детей;
- доставляет опасные грузы.
Остальные же смогут общаться с медиком на экране компьютера. Не менее двух раз в год нужно будет сдавать анализы на содержания алкоголя и наркотиков в крови.
«Использование телемедицинских технологий в проведении медосмотров водителей повысит их доступность, сократит финансовые и временные затраты предприятий», — скакал Владимир Груздев, представитель Ассоциации юристов России.
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Источник: «Российская газета»
Фото: Depositphotos
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