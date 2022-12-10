Названы отечественные автомобили, которые купят для каршеринга — журнал За рулем

Названы отечественные автомобили, которые купят для каршеринга

Они появились совсем недавно.

Материалы по теме
Смена автопарка: в каршеринг закупают китайские кроссоверы

После начала серийного производства «Москвичей» эти автомобили закупят не только для таксопарков, но и для каршеринга, заявил Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта.

Чиновник ожидает, что в 2023 году завод выпустит 50 тысяч автомобилей, что позволит обеспечить потребности таксопарков и каршеринговых компаний.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоНазваны регионы РФ, которые получат новый общественный транспорт

«Поэтому никакой проблемы ни для каршеринга, ни для такси мы не видим. На „Москвиче“ запчасти, комплектующие в наличии в нужном объеме», — заявил Ликсутов.

Москва помогает таксопаркам обновлять машины, предоставляя бизнесу субсидии.

«За рулем» можно читать и в Телеграм.

Источник: АиФ

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Новый российский седан по цене Весты на тестах «За рулем»
Когда появится российский электрогрузовик EVM Pro? Известны подробности
Тест самой современной в истории Волги ГАЗ-3111

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров96
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: