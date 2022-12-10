Названы отечественные автомобили, которые купят для каршеринга

После начала серийного производства «Москвичей» эти автомобили закупят не только для таксопарков, но и для каршеринга, заявил Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта.
Чиновник ожидает, что в 2023 году завод выпустит 50 тысяч автомобилей, что позволит обеспечить потребности таксопарков и каршеринговых компаний.
«Поэтому никакой проблемы ни для каршеринга, ни для такси мы не видим. На „Москвиче“ запчасти, комплектующие в наличии в нужном объеме», — заявил Ликсутов.
Москва помогает таксопаркам обновлять машины, предоставляя бизнесу субсидии.
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Источник: АиФ
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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