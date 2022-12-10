Смотрите — семья из Колумбии путешествует на российской Ниве — журнал За рулем

Смотрите - семья из Колумбии путешествует на российской Ниве

Они называют ее Errante, что значит «странник» и вполне соответствует действительности.

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В Южной Америке вообще и в Колумбии в частности внушительное сообщество поклонников внедорожника Нива, но некоторые в своей любви явно идут дальше остальных. Эта семейная пара, прихватив с собой пса Чаки, отправилась в путешествие длиной более 8 тысяч километров.

Путь Моники, Гуто и Чаки лежит через Колумбию, Эквадор, Аргентину, Перу, Суринам и другие страны. К концу лета они проехали уже около 3,8 тысячи км, причем двигаясь не по хорошим дорогам, а посещая уединенные территории, знакомясь с местной природой и культурой, ведя подкаст и снимая влог.

Смотрите — семья из Колумбии путешествует на российской Ниве

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На крыше их Нивы установлена раскладная палатка, штатный багажник отдан под кухню, а на борту нашлось место для двух велосипедов, паре раскладных кресел и комфортабельному месту для Чаки.

Это один из самых невероятных автодомов, что нам приходилось видеть.

Смотрите — семья из Колумбии путешествует на российской Ниве

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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Lada Niva Documentary

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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