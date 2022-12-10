Смотрите - семья из Колумбии путешествует на российской Ниве

Они называют ее Errante, что значит «странник» и вполне соответствует действительности.

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В Южной Америке вообще и в Колумбии в частности внушительное сообщество поклонников внедорожника Нива, но некоторые в своей любви явно идут дальше остальных. Эта семейная пара, прихватив с собой пса Чаки, отправилась в путешествие длиной более 8 тысяч километров.

Путь Моники, Гуто и Чаки лежит через Колумбию, Эквадор, Аргентину, Перу, Суринам и другие страны. К концу лета они проехали уже около 3,8 тысячи км, причем двигаясь не по хорошим дорогам, а посещая уединенные территории, знакомясь с местной природой и культурой, ведя подкаст и снимая влог.

На крыше их Нивы установлена раскладная палатка, штатный багажник отдан под кухню, а на борту нашлось место для двух велосипедов, паре раскладных кресел и комфортабельному месту для Чаки.

Это один из самых невероятных автодомов, что нам приходилось видеть.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Lada Niva Documentary