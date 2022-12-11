Новый завоз: в России продают необычный кроссовер — журнал За рулем

Новый завоз: в России продают необычный кроссовер

Объявления появились на сайтах-классифайдах.

Материалы по теме
Как автомобили Chevrolet попадают в Россию? Ответ от «УзАвто»

Теперь россияне могут приобрести кроссовер Chevrolet Menlo. Его предлагают московские, краснодарские и питерские автосалоны.

Цена колеблется от 2,9 до 3,2 миллионов рублей.

Новый завоз: в России продают необычный кроссовер

Chevrolet Menlo оснащен электродвигателем на 150 лошадиных сил. Литий-ионная батарея SAIC позволяет ехать на одном заряде до 500 километров.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоНазваны регионы РФ, которые получат новый общественный транспорт

Новый завоз: в России продают необычный кроссовер

По своим габаритам Menlo схож с Skoda Octavia. Привод только передний.

Источник и фото: Авито.ру

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023


Наше новое видео
Новый российский седан по цене Весты на тестах «За рулем»
Когда появится российский электрогрузовик EVM Pro? Известны подробности
Тест самой современной в истории Волги ГАЗ-3111

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров279
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: