Новый завоз: в России продают необычный кроссовер

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Материалы по теме Как автомобили Chevrolet попадают в Россию? Ответ от «УзАвто»

Теперь россияне могут приобрести кроссовер Chevrolet Menlo. Его предлагают московские, краснодарские и питерские автосалоны.

Цена колеблется от 2,9 до 3,2 миллионов рублей.

Chevrolet Menlo оснащен электродвигателем на 150 лошадиных сил. Литий-ионная батарея SAIC позволяет ехать на одном заряде до 500 километров.

По своим габаритам Menlo схож с Skoda Octavia. Привод только передний.

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Источник и фото: Авито.ру