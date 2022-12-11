Новый завоз: в России продают необычный кроссовер

Материалы по темеКак автомобили Chevrolet попадают в Россию? Ответ от «УзАвто»
Теперь россияне могут приобрести кроссовер Chevrolet Menlo. Его предлагают московские, краснодарские и питерские автосалоны.
Цена колеблется от 2,9 до 3,2 миллионов рублей.
Chevrolet Menlo оснащен электродвигателем на 150 лошадиных сил. Литий-ионная батарея SAIC позволяет ехать на одном заряде до 500 километров.
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По своим габаритам Menlo схож с Skoda Octavia. Привод только передний.
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Источник и фото: Авито.ру
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