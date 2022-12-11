Какие автомобили уже заканчиваются у дилеров — журнал За рулем

Какие автомобили уже заканчиваются у дилеров

Из-за санкций на складах иссякают запасы.

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Новые машины, ввезенные автодилерами до 24 февраля, заканчиваются и могут совсем пропасть с рынка, утверждает эксперт Денис Решетников. Ассортимент 2023 года будет пополняться за счет китайских, иранских и индийских марок.

Наибольшие убытки несут автосалоны, где продают Volvo, Skoda, Volkswagen, Mazda, а также премиальные Jaguar, Land Rover, Audi и BMW, говорит Денис Решетников, представитель автосалонов Fresh Auto.

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По словам Решетникова, некоторые из этих марок завозят параллельным импортом, но в штучном количестве: из Китая, Японии и ОАЭ.

Сейчас в китайские компании перешло много специалистов от западных брендов. Это обязательно приведет к повышению уровня обслуживания покупателей, сказал Алексей Макаров, директор по развитию и корпоративном управлению ГК «Нижегородец».

Источник: «Российская газета»

Фото: depositphotos.com

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