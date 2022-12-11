Какие автомобили уже заканчиваются у дилеров

Новые машины, ввезенные автодилерами до 24 февраля, заканчиваются и могут совсем пропасть с рынка, утверждает эксперт Денис Решетников. Ассортимент 2023 года будет пополняться за счет китайских, иранских и индийских марок.
Наибольшие убытки несут автосалоны, где продают Volvo, Skoda, Volkswagen, Mazda, а также премиальные Jaguar, Land Rover, Audi и BMW, говорит Денис Решетников, представитель автосалонов Fresh Auto.
По словам Решетникова, некоторые из этих марок завозят параллельным импортом, но в штучном количестве: из Китая, Японии и ОАЭ.
Сейчас в китайские компании перешло много специалистов от западных брендов. Это обязательно приведет к повышению уровня обслуживания покупателей, сказал Алексей Макаров, директор по развитию и корпоративном управлению ГК «Нижегородец».
- «За рулем» можно читать и в Телеграм.
Источник: «Российская газета»
Фото: depositphotos.com
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.