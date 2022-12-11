В МВД оценили идею алкозамков для всех машин

Руководитель научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин высказался по поводу предложения — поставить алкозамки на все автомобили страны.
По словам полковника полиции, идея эта неплохая, но чтобы воплотить ее в жизнь, потребуется потратить слишком много денег. Кроме того, данная инициатива может просто не пройти согласование в законодательных органах власти.
Сейчас алкозамки в стране явление распространенное. Например, в сфере перевозок, в которой используются дорогие грузовики за сотни тысяч долларов.
В мае 2021 года Минпромторг и ГИБДД предложили установить алкозамки на автомобили, если владелец хотя бы раз привлекался к ответственности за пьяную езду.
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Источник: «Радио КП»
Фото: Depositphotos
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