Парконы следят за тобой (теперь и во дворе дома)

Для фиксации нарушений правил парковки личного транспорта в городских округах Подмосковья теперь дежурят парконы. Специальные машины, оборудованные специальными мобильными комплексами, фиксируют все факты неправильной парковки в 42 жилых комплексах.
Далее эта информация передается на сервер ГИБДД, где инспекторы выносят решение об эвакуации транспортного средства.
В Минтрансе Подмосковья такие меры контроля объясняют тем, что зачастую неправильная парковка приводит к затруднению проезда экстренных служб к многоквартирным домам, а иногда и мешает проезду автобусов.
Парконы работают ежедневно в жилых комплексах 13 городских округов.
В приборе прописана зона фиксации (зона действия запрещающего дорожного знака). При въезде в зону контроля прибор автоматически включается и фиксирует регистрационные знаки транспортных средств, находящихся в зоне действия.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: Минтранс Московской области
Фото: АГН «Москва»