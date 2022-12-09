Парконы следят за тобой (теперь и во дворе дома)

Припарковаться кое-как в собственном дворе теперь не получится.

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Для фиксации нарушений правил парковки личного транспорта в городских округах Подмосковья теперь дежурят парконы. Специальные машины, оборудованные специальными мобильными комплексами, фиксируют все факты неправильной парковки в 42 жилых комплексах.

Далее эта информация передается на сервер ГИБДД, где инспекторы выносят решение об эвакуации транспортного средства.

В Минтрансе Подмосковья такие меры контроля объясняют тем, что зачастую неправильная парковка приводит к затруднению проезда экстренных служб к многоквартирным домам, а иногда и мешает проезду автобусов.

Парконы работают ежедневно в жилых комплексах 13 городских округов.

В приборе прописана зона фиксации (зона действия запрещающего дорожного знака). При въезде в зону контроля прибор автоматически включается и фиксирует регистрационные знаки транспортных средств, находящихся в зоне действия.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Минтранс Московской области

Фото: АГН «Москва»