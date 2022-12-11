Детей выбросило в окно из-за ДТП: что с ними?

Двоих маленьких детей выбросило в окно из-за жуткой аварии в Красноярске. Виновником ДТП хотя и признан водитель такси, ехавший на красный сигнал светофора, родители тоже не позаботились о безопасности своих трехгодовалой и шестимесячной дочек.
Оба автомобиля были марки Honda. Такси врезалось в другой автомобиль, который закрутило так, что детей выкинуло на дорогу с заднего сиденья.
Оказалось, что трехлетняя девочка не была пристегнута в сломанном детском кресле, а шестимесячная малышка и вовсе находилась в руках мамы. Детей с женщиной доставили в реанимацию. Дети в состоянии средней тяжести, мать — госпитализировать не стали.
Решается вопрос о возбуждении дела на 23-летнего водителя такси, а мужчину, управлявшего черной «Хондой» оштрафуют на три тысячи рублей за нарушение правил перевозки детей (ч. 3, ст 12.23 КоАП РФ).
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Источник: АиФ
Фото: Паблик VK «ЧП Красноярск»
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