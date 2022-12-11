На этих иномарках в ДТП лучше не попадать: список ГИБДД

При расчетах оценивался удельный вес погибших в ДТП и тяжесть последствий аварии применительно к конкретным брендам.
В десятку наиболее опасных легковушек вошли Daewoo, Chevrolet, Renault, Chery, Toyota, Honda, Nissan, Peugeot, Opel. Удельный вес числа погибших с участием таких марок наиболее высок.
Удельный вес рассчитывается относительно общего числа погибших в авариях, в которых фигурировали автомобили этих марок. В статистику смертности включены и люди, погибшие в других автомобилях, и погибшие пешеходы.
Худшие по последствиям ДТП случаются с такими иномарками как: Mitsubishi, BMW, Chery, Toyota, Audi, Chevrolet, Mercedes и Honda.
От себя добавим, что статистика достаточно странная, ведь очевидно, что тяжесть последствий аварии в случае, к примеру, с Toyota Yaris и Toyota Land Cruiser будет кардинально различаться при прочих равных. Вероятно, лучше было бы составить такую статистику по моделям, а не по маркам. В любом случае, не стоит винить автопроизводителей во всех бедах.
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Источник: Газета.ру
Фото: АГН «Москва»
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