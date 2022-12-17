Супервумен в Барнауле спасла ребенка (видео)

В Барнауле мальчик очень торопился, чтобы перебежать дорогу перед остановившимися автомобилями, но не заметил несущийся автобус.
Одновременно навстречу по переходу шла женщина, которая поняла, что малец несется навстречу гибели.
В последний момент она схватила ребенка за капюшон, и он упал в нескольких метрах от автобуса. Пользователи соцсетей назвали ловкую спасительницу «супервумен», а некоторые даже «ангелом-хранителем».
- «За рулем» можно читать и в Телеграм.
Источник: Первый канал
Фото: Depositphotos, видео: РЕН ТВ Новости
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.