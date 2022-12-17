Супервумен в Барнауле спасла ребенка (видео)

Еще несколько секунд и невнимательного пешехода сбил бы автобус, за рулем которого оказался безрассудный водитель.

В Барнауле мальчик очень торопился, чтобы перебежать дорогу перед остановившимися автомобилями, но не заметил несущийся автобус.

Одновременно навстречу по переходу шла женщина, которая поняла, что малец несется навстречу гибели.

В последний момент она схватила ребенка за капюшон, и он упал в нескольких метрах от автобуса. Пользователи соцсетей назвали ловкую спасительницу «супервумен», а некоторые даже «ангелом-хранителем».

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Источник: Первый канал

Фото: Depositphotos, видео: РЕН ТВ Новости