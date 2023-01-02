А вы своей машине имя дали? Психиатр рассказал, что это значит

Ничего плохого в этом нет, главное, чтобы ваши «отношения» с автомобилей не приобретали гипертрофированную форму.

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Россияне демонстрируют море креатива и нежности, давая имена своим автомобилям. Для многих из них машина — это не только средство передвижения, но и почти одушевленное существо, настоящий железный друг.

Врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин считает, что человек, наделяющий технические средства именами, с одной стороны, выстраивает комфортную для себя атмосферу, а с другой — расписывается в собственном инфантилизме.

«По всей видимости, когда человек дает имена машине, телефону, другим приборам, начинает с этой техникой „дружить“, выстраивает с ней некую эмоциональную связь. Если все хорошо работает, человек считает, что автомобиль его „любит“. Ему приятно сознавать, что машина, на которой он ездит и которая ему нравится, отвечает ему „взаимностью“, — пояснил доктор.

В то же время, в ситуации, когда машина ломается, человек может всерьез обидеться на нее, посчитать это разрывом налаженной связи. Такие гипертрофированные формы «отношений», когда к неодушевленному предмету относятся, как к живому, не совсем правильные.

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Источник: Радио Sputnik

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