«Щелкунчик» от Bentley: необычный подарок к Рождеству (музыкальный)

Звуки рабочих инструментов сливаются в знакомую с детства мелодию.

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Компания Bentley выпустила ролик с музыкой из «Щелкунчика» Петра Чайковского. Особенность исполнения этой популярной композиции, которая во всем мире ассоциируется с Рождеством, в том, что все звуки в нем — это звуки завода.

Знаменитую мелодию из балета исполняют стрекочущие гайки, шипение краскопультов, звяканье чайной ложки о край кружки, поворачивающийся с хрустом в точилке карандаш, звук сварочного аппарата.

В ролике много звуков, издаваемых самими автомобилями. В Bentley особо заботятся, чтобы щелканья переключателей, хлопки дверей, шуршания стеклоподъемников и тому подобное тоже приносило в некотором смысле эстетическое удовольствие.

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Фото: скриншот YouTube