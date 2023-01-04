«Щелкунчик» от Bentley: необычный подарок к Рождеству (музыкальный) — журнал За рулем

«Щелкунчик» от Bentley: необычный подарок к Рождеству (музыкальный)

Звуки рабочих инструментов сливаются в знакомую с детства мелодию.

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Компания Bentley выпустила ролик с музыкой из «Щелкунчика» Петра Чайковского. Особенность исполнения этой популярной композиции, которая во всем мире ассоциируется с Рождеством, в том, что все звуки в нем — это звуки завода.

Знаменитую мелодию из балета исполняют стрекочущие гайки, шипение краскопультов, звяканье чайной ложки о край кружки, поворачивающийся с хрустом в точилке карандаш, звук сварочного аппарата.

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В ролике много звуков, издаваемых самими автомобилями. В Bentley особо заботятся, чтобы щелканья переключателей, хлопки дверей, шуршания стеклоподъемников и тому подобное тоже приносило в некотором смысле эстетическое удовольствие.


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Фото: скриншот YouTube

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