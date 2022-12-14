Путин озвучил, как будут бороться с пробками на дорогах РФ

Президент отметил, что в стране улучшилась связанность городов и поселков.

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Пропускная способность на российских автодорогах должна повыситься. За счет этого сократится количество пробок, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия движения на новых участках дорог, которое он провел в онлайн-режиме.

«В целом за счет развития дорожной сети нам нужно повысить пропускную способность российских автострад, уменьшить долю федеральных и региональных трасс, действующих в режиме перегрузки», — отметил глава государства.

Среди ключевых приоритетов президент назвал ускоренное снижение мест высокой концентрации ДТП и других аварийно-опасных участков. Чтобы минимизировать количество узких мест, надо улучшить организацию дорожного движения, подчеркнул Владимир Путин.

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Источник: ТАСС

Фото: Администрация Президента России, АГН «Москва»