Путин озвучил, как будут бороться с пробками на дорогах РФ — журнал За рулем

Путин озвучил, как будут бороться с пробками на дорогах РФ

Президент отметил, что в стране улучшилась связанность городов и поселков.

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Пропускная способность на российских автодорогах должна повыситься. За счет этого сократится количество пробок, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия движения на новых участках дорог, которое он провел в онлайн-режиме.

«В целом за счет развития дорожной сети нам нужно повысить пропускную способность российских автострад, уменьшить долю федеральных и региональных трасс, действующих в режиме перегрузки», — отметил глава государства.

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Среди ключевых приоритетов президент назвал ускоренное снижение мест высокой концентрации ДТП и других аварийно-опасных участков. Чтобы минимизировать количество узких мест, надо улучшить организацию дорожного движения, подчеркнул Владимир Путин.

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: ТАСС

Фото: Администрация Президента России, АГН «Москва»

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