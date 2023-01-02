Из пенопласта и палок: самый дешевый гидроцикл в мире

Но дешевый — не значит плохой! Эта штука делается своими руками и способна отлично развлечь вас во время летнего отдыха у воды.

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Праздничная зимняя пора — отличное время, чтобы строить планы на наступивший год. И пусть сейчас снега кажутся вечными, но пройдет совсем немного времени, как они зазвенят ручьями и вольются в реки, а те побегут к озерам, на которых-то нам и пригодится эта штука!

Посмотрите, в основе — пенопластовый борд, аккуратно оклеенный стеклотканью. Несколько продуманных заранее вырезов, и в габариты доски интегрируются велосипедная рама, руль, небольшой электродвигатель, привод и винт, а также вся необходимая коммутация и аккумулятор. Скорость и маневренность получаются весьма приличные!

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Видео: Youtube / NASAT Sáng Tạo

Фото: скриншот видео Youtube