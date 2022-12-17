В Чебоксарах асфальт уложили в снег — журнал За рулем

В Чебоксарах асфальт уложили в снег

Стоимость ремонта этой дороги известна, но грош цена такому ремонту!

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Очередной трагикомичный эпизод из жизни дорожных служб набирает популярность в соцсетях.

На днях вирусным стал ролик из Чебоксар, где дорожники решили уложить новый асфальт на улице Гражданская.

Все бы ничего, но ровно в этот день и в это время интенсивность снегопада в городе составила около 40–45 мм за 12 часов, что в десять раз превышает норму, сообщает источник.

Сообщается также, что стоимость реконструкции улицы Гражданская до начала работ составляла более 980 млн рублей.

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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Видео: ВКонтакте / Главная дорога

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