В Чебоксарах асфальт уложили в снег

Стоимость ремонта этой дороги известна, но грош цена такому ремонту!

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Очередной трагикомичный эпизод из жизни дорожных служб набирает популярность в соцсетях.

На днях вирусным стал ролик из Чебоксар, где дорожники решили уложить новый асфальт на улице Гражданская.

Все бы ничего, но ровно в этот день и в это время интенсивность снегопада в городе составила около 40–45 мм за 12 часов, что в десять раз превышает норму, сообщает источник.

Сообщается также, что стоимость реконструкции улицы Гражданская до начала работ составляла более 980 млн рублей.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

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