В Саратовской области будут собирать электромобили: и снова не обошлось без китайцев — журнал За рулем

В Саратовской области будут собирать электромобили: и снова не обошлось без китайцев

В следующем году планируется выпустить две тысячи машин.

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В Саратовской области планируется начать сборку электромобилей китайской марки FAW, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Соглашение, предусматривающее организацию сборки, производство аккумуляторных батарей и зарядных станций, подписано с компанией «АльфаТех». Площадка разместится в городе Энгельсе.

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«Инвестор предполагает создать до 270 рабочих мест. Партнером компании выступает китайский лидер автопрома FAW. В последующие годы производство планируется поэтапно локализовать. В этом поможет опыт нашего региона, где уже есть предприятия по производству аккумуляторов», — написал глава Саратовской области.

Предполагается, что электромашины, в частности, будут использоваться для такси и каршеринга.

Начать производство планируется по второй половине 2023 года.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Telegram Романа Бусаргина

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