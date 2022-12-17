Названы три главные опасности полного привода — журнал За рулем

Названы три главные опасности полного привода

Казалось бы, нет лучше автомобиля для русской зимы, чем внедорожник. Ну, или хотя бы кроссовер, но только обязательно полноприводный. Но есть нюанс. Даже три.

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Нюанс первый. Полноприводный автомобиль разгоняется по заснеженной дороге лучше, чем переднеприводная легковушка. И это дает ложное ощущение вседозволенности водителю. Не поддавайтесь.

Нюанс второй. Тормозит полноприводник ни чуть не лучше любой другой машины, в том числе и моноприводной. В большинстве случаев остановить полноприводную машину даже сложнее, ведь такой автомобиль, как правило, тяжелее.

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Нюанс третий. Полноприводный кроссовер может повести себя непредсказуемо в поворотах на скользком покрытии. Ведь в зависимости от условий движения и от действий водителя трансмиссия способна проявлять как черты переднеприводного автомобиля, так и заднеприводного.

К примеру, при добавлении газа, машину может занести, если электроника заблокирует межосевую муфту, а под передними колесами зацеп окажется лучше, чем под задними. Машина поведет себя, как заднеприводная легковушка. Если же передние колеса потеряют сцепление с дорогой раньше и начнут буксовать, то произойдет снос передней оси, как у переднеприводной машины.

В общем, ездить нужно так же осторожно, как и на других типах легковушек.

Источник: АиФ

Фото: depositphotos.com

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