Названы три главные опасности полного привода

Нюанс первый. Полноприводный автомобиль разгоняется по заснеженной дороге лучше, чем переднеприводная легковушка. И это дает ложное ощущение вседозволенности водителю. Не поддавайтесь.
Нюанс второй. Тормозит полноприводник ни чуть не лучше любой другой машины, в том числе и моноприводной. В большинстве случаев остановить полноприводную машину даже сложнее, ведь такой автомобиль, как правило, тяжелее.
Нюанс третий. Полноприводный кроссовер может повести себя непредсказуемо в поворотах на скользком покрытии. Ведь в зависимости от условий движения и от действий водителя трансмиссия способна проявлять как черты переднеприводного автомобиля, так и заднеприводного.
К примеру, при добавлении газа, машину может занести, если электроника заблокирует межосевую муфту, а под передними колесами зацеп окажется лучше, чем под задними. Машина поведет себя, как заднеприводная легковушка. Если же передние колеса потеряют сцепление с дорогой раньше и начнут буксовать, то произойдет снос передней оси, как у переднеприводной машины.
В общем, ездить нужно так же осторожно, как и на других типах легковушек.
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Источник: АиФ
Фото: depositphotos.com
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