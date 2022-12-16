Регионы получат 5 млрд рублей на интеллектуальные транспортные системы

Решения позволяют автоматизировать процессы управления дорожным движением и, как результат, повысить безопасность на дорогах.

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Согласно постановлению об изменении госпрограммы «Развитие транспортной системы», подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным, в следующем году российским регионам выделят 5 млрд рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС).

На новых этапах реализации программы планируется подключить к центрам управления дорожным движением не менее 85% светофоров, а не менее 60% парковочных мест — к системам управления парковочным пространством.

Также на дорогах разместят информационные табло с данными о погодных условиях, ремонтных работах и ситуации на дорогах в целом.

Предполагается, что в ближайшее время информационно-навигационными системами будет охвачен весь общественный транспорт.

Внедрение ИТС идет в населенных пунктах с населением свыше 300 тысяч человек — сейчас это 49 городов из 42 регионов.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Вести.ru

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