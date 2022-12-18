1,5 года колонии: водитель сбил лося, но забыл сделать главное

Дальнобойщик отправится за решетку и должен будет выплатить большие компенсации.

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Водитель грузовика с полуприцепом ехал из Нижнего Новгорода в сторону Владимира. На дорогу перед ним выскочил лось. Дальнобойщик не смог уклониться от столкновения, и животное выбросило под колеса других транспортных средств.

Шофер не стал выставлять знак напротив сбитой туши (нарушение п.п. 2.5, 7.2 ПДД РФ). Он лишь съехал на обочину и включил аварийную сигнализацию. Тут и произошло то, из-за чего водитель лишился свободы.

В попутном направлении ехал автомобиль, который врезался в лося и ушел в неуправляемый занос. В результате машина врезалась в полуприцеп. Ее водитель погиб.

Теперь водитель фуры, который вину не признал, проведет в колонии-поселении 1,5 года за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Он также должен выплатить 600 тысяч рублей вдове погибшего и 500 тысяч сыну погибшего.

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Источник: Камешковский районный суд

Фото: Dan Jaynes