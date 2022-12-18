В России начнут продавать необычный кроссовер из Китая

Один из дилеров открыл предзаказ на внедорожник Volkswagen Tayron. Стартовая цена машины в РФ 3,3 миллиона рублей. В Поднебесной он продается значительно дешевле: 1,9 миллиона рублей в пересчете на наши деньги.
Кроссоверу доступны двигатели рабочим объемом 1,4 и 2 л, мощностью 150 и 186 л.с. соответственно, а также семиступенчатая роботизированная коробка передач DSG7. Есть модификации с передним и полным приводом.
В России модель будет доступна в версиях: 1.4 TSI 2WD в комплектации Premium Plus, 2.0 TSI 4WD в комплектации Premium Plus, Tayron X 2.0 TSI 4WD в комплектации R-Line. Эти кроссовер выпускает совместное немецко-китайское предприятие.
У машины светодиодные фары и фонари, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша с люком, кожаный салоне, парктроники с камерой заднего вида, цветной сенсорный ЖК-экран, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, трехзонный климат-контроль, внутренняя подсветка интерьера (30 цветов), электропривод двери багажника.
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Источник: «Российская газета»
Фото: car.autohome.com.cn
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