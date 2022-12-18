Водитель решил спасти родной двор от снега на «Оке» (видео)

Житель многоэтажки в Уфе взял в свои руки уборку двора от снега. Он установил снежный отвал на миниатюрную «Оку» и принялся за дело.
После работы уфимец садится за баранку и чистит как дороги во дворе, так и тротуар. Инициативного водителя уже прозвали «героем своего района».
«Молодец. Просто без слов взял и делает. И не ждет, что кто-то ему что-то должен», — прокомментировал видео с очисткой снега один из пользователей сети.
Другие люди шутят, что владелец «Оки» испортил асфальт, и его уже ищут. Третьи предположили, что снегоуборщика могут наказать за проезд по тротуару.
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Источник: Группа во Вконтакте «БашДТП | Уфа и Башкортостан»
Фото: YouTube
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