Водитель решил спасти родной двор от снега на «Оке» (видео) — журнал За рулем

Водитель решил спасти родной двор от снега на «Оке» (видео)

Он прицепил к ней ковш, чем вызвал восторг у местных жителей.

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Житель многоэтажки в Уфе взял в свои руки уборку двора от снега. Он установил снежный отвал на миниатюрную «Оку» и принялся за дело.

После работы уфимец садится за баранку и чистит как дороги во дворе, так и тротуар. Инициативного водителя уже прозвали «героем своего района».

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«Молодец. Просто без слов взял и делает. И не ждет, что кто-то ему что-то должен», — прокомментировал видео с очисткой снега один из пользователей сети.

Другие люди шутят, что владелец «Оки» испортил асфальт, и его уже ищут. Третьи предположили, что снегоуборщика могут наказать за проезд по тротуару.

Источник: Группа во Вконтакте «БашДТП | Уфа и Башкортостан»

Фото: YouTube

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