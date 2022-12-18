Обозначена дата повышения цен на автомобили — журнал За рулем

Обозначена дата повышения цен на автомобили

Подорожание составит 10%.

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В крупных автодилерских холдингах ждут повышения цен на машины в первом квартале 2023 года. К этому привели недостаток автомобилей и увеличившиеся затраты на логистику в уходящем году, рассказал гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

«Цены на автомобили будут расти, предпосылок к их снижению нет. По ощущениям они будут выше примерно на 10% от текущих уровней. Стоимость автомобилей будет зависеть от курсов валют и логистических цепочек поставок», — объяснил Ольховский.

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По словам эксперта, запасы машин из стран, которые ввели санкции, закончатся в январе-апреле 2023 года. На фоне этого китайские машины тоже дешеветь не будут, потому что производители из Поднебесной продолжат увеличивать прибыль.

Источник: ТАСС

Фото: Depositphotos

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