Придуман способ защитить пешеходов — журнал За рулем

Придуман способ защитить пешеходов

Новое изобретение подает водителю сигнал о приближении к «зебре».

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Ученый из Зеленограда изобрел гаджет, который должен существенно уменьшить количество ДТП на пешеходных переходах. Устройство уже защищено патентом Российской Федерации.

Новая технология проще и лучше предыдущих аналогов. Антенна, установленная на пешеходном переходе, передает сигнал в автомобиль на специальное оборудование. Оно состоит из приемника радиосигналов, блока обработки и сигнализатора в едином корпусе.

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Приближаясь к «зебре» на расстояние тормозного пути, автомобилист слышит сигнал: это значит, что пешеходный переход уже близко.

Вот только среднестатистический городской водитель проезжает за свою поездку десятки переходов. И чем чаще будет звучать предупредительный сигнал, тем больше шансов, что водитель привыкнет и перестанет в какой-то момент обращать внимание на такие сигналы.

Источник: МК

Фото: depositphotos.com

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