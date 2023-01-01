Девушка смутила инструктора познаниями в ПДД (видео)

В сеть попало видео, на котором автоинструктор задает девушке вопросы по правилам дорожного движения, но та оказывается совсем беспомощной.
Ученицу спрашивают, как выглядит знак «Уступить дорогу», но она, волнуясь и смущаясь, только произносит какие-то бессмысленные слова.
«Сложный вопрос. Их много же», — ищет поддержку в глазах учителя начинающая автоледи.
Инструктор непреклонен и продолжает интересоваться одним и тем же. Он даже показывает ей на этот знак, который висит справа от машины, и спрашивает, что он обозначает. Девушка показывает полную неготовность к езде. В соцсетях люди советуют практикантке пересесть на стиральную машину.
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Фото: YouTube
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