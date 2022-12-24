Турецкий дальнобойщик навсегда запомнит русских гаишников

Дальнобойщик из Турции вынужденно остановился на обочине дороги в поселке Тургенево, где его и настигли сотрудники ДПС, которые проявили себя с гостеприимной стороны.
Инспекторы не знали турецкого, а водитель русского, но онлайн-переводчик спас ситуацию. Турок сказал, что горючее кончилось. Полицейские пришли на помощь: привезли топливо.
Тягач не завелся. Тогда сотрудники вызвали автомеханика, который устранил неисправность. В итоге двигатель удалось запустить, чему водитель был несказанно рад.
«Уезжая, гражданин Турции через онлайн-переводчик поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь и неравнодушие к чужой проблеме», — сообщает сайт МВД.
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Источник: МВД
Фото: МВД
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