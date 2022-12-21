В Москве изменилась стоимость парковки

На 27 улицах Москвы цена парковки стала ниже, сообщает столичный Дептранс.
Всего же тарифы на парковку пересмотрены на на 8,6% улиц платного парковочного пространства столицы.
Большую часть улиц изменения не затронули, да и тарифная сетка в целом осталась в прежних пределах: от 40 до 450 рублей.
В чем же смысл нововведений? Сообщается, что благодаря частичному пересмотру тарифов удалось добиться долгожданного эффекта: до 10–15% платного парковочного пространства будет оставаться свободным, и поиск места для машины на улицах Москвы станет для автомобилистов менее трудозатратным.
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Фото: АГН «Москва»