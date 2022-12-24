Создана Тесла, идеально подходящая для России

Лифт подвески и шины для бездорожья дали дорожный просвет на уровне 220 мм.

Материалы по теме Замерзла омывайка? Вот способ отогрева, о котором вы могли не знать

Очередной свой проект немецкая тюнинговая компания Delta4x4 посвятила полноприводному электрическому кроссоверу Tesla Model Y. В ходе доработки был произведен лифт подвески на 25 мм, а кузов украсили 60-миллиметровые расширители колесных арок. Фендеры призваны укрыть новые исполинские покрышки — внедорожные Continental Cross Contact ATR размерностью 265/45 R20.

В результате дорожный просвет автомобиля составляет 220 мм. Цифры отнюдь не типичные для кроссовера-«электрички»: близко к этому показателю находится клиренс у большинства серьезных внедорожников — например, у Niva Legend он составляет 205 мм.

На крыше установили багажник для хранения снаряжения — сэнд-траков, лопаты, канистр, ящиков и запасных колес. На передней кромке багажника — светодиодная полоса, а на переднем бампере — четыре светодиодных прожектора.

В Германии лифт подвески на Tesla Model Y обойдется в 900 евро. Еще 4500 евро потребует комплект колес. Багажник на крыше обойдется в 2900 евро, световая панель — в 900 евро, а прожекторы на бампере — в 1800 евро.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Источник: Motor1

Фото: Delta4x4