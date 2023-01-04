Самые невероятные случаи с авто и мотоциклами в одном видео

Если эта история кажется вам печальной, но ироничной, значит, вы зашли по адресу. И да, подобных видеоподборок множество, но в этой авторы собрали поистине стоящие моменты — это либо неувядающая классика, либо нечто редкое и впечатляющее.
Парочка, утопившая минивэн в море, врубившееся в дом колесо грузовика, очень неубедительная симулянтка в ДТП, чудеса пилотажа на многотонных фурах и многое другое ждут вас в последующие минуты. Приятного просмотра!
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
Видео: Youtube / Max TV
Фото: скриншот видео Youtube