Самые невероятные случаи с авто и мотоциклами в одном видео — журнал За рулем

Самые невероятные случаи с авто и мотоциклами в одном видео

Один каскадер решил совершить рекордный прыжок на автомобиле с реактивным двигателем. В итоге прыжок выполнил дублер и сломал восемь позвонков.

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Если эта история кажется вам печальной, но ироничной, значит, вы зашли по адресу. И да, подобных видеоподборок множество, но в этой авторы собрали поистине стоящие моменты — это либо неувядающая классика, либо нечто редкое и впечатляющее.

Парочка, утопившая минивэн в море, врубившееся в дом колесо грузовика, очень неубедительная симулянтка в ДТП, чудеса пилотажа на многотонных фурах и многое другое ждут вас в последующие минуты. Приятного просмотра!

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В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


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Видео: Youtube / Max TV

Фото: скриншот видео Youtube

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