Стало известно, когда закончится дефицит легковушек в РФ

Ранее Владимир Путин попросил сделать автомобили доступнее для населения.

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Необоснованное повышение цен на машины позади, надеется эксперт авторынка, доцент РАНХиГСа, Павел Грибов. Такая надежда появилась у него после того, как Владимир Путин поручил Правительству РФ не допускать аномального подорожания.

В то же время из слов Грибова следует, что увеличение доступности автомобилей для народа — вопрос будущего и того, какие меры будут приниматься государством.

«Нужно также увеличивать поступление в продажу новых машин. Для этого придётся восстанавливать отечественное производство, стимулировать параллельный импорт и поставки из Китая, Ирана, Индии», — считает Павел Грибов .

По мнению эксперта, дефицит легковушек закончится во втором квартале следующего года, когда в РФ начнут выпускать обновленную Lada Vesta. Власти намерены расширить круг граждан, получающих льготные автокредиты, за счет военных, в том числе мобилизованных.

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Источник: АиФ

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