На вашу машину упала глыба льда с крыши: кто виноват?

Есть два варианта развития событий.

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На ком лежит ответственность, если автомобиль поврежден сошедшей с кровли лавиной? На этот вопрос ответил юрист, председатель Московского жилищного союза, Константин Крохин.

Если управляющая организация чистит кровлю и соблюла все правила безопасности, виноват будет автовладелец, который припарковал машину, не смотря на предостережения сотрудника управляющей компании. Он должен находиться внизу возле дома, с крыши которого чистят снег. При правильном раскладе жителей уведомляют о предстоящей уборке крыши, устанавливаются предупреждающие ленты, коммунальщикам дают рации, чтобы останавливать очистку, если она несет опасность для пешеходов или имущества.

А вот если подтаявший лед упал, потому что крышу или балкон не чистили вовсе, виноватыми могут оказаться управляющая организация или владелец квартиры, который не убирается на балконе.

«Если управляющая компания вовремя не убирает наледь, снег, и происходит сход с крыши, с кровли дома, то есть общего имущества, и если в суде будет доказана причинно-следственная связь, что владелец автомобиля ничего не нарушал, отвечать будет управляющая организация», — объяснил Крохин.

В любом случае лучше ставить свой автомобиль там, где нет риска, что на него может рухнуть что-то с неба.

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Источник: Радио Спутник

Фото: скриншот видео Youtube