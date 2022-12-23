Эти модели авто чаще всего угоняли в 2022 году — журнал За рулем

Эти модели авто чаще всего угоняли в 2022 году

К концу года страховщики зафиксировали рост угонов.

Материалы по теме
Эксперты выяснили, какие марки и модели чаще продают под заказ

Растет не только количество, но и размер страховых выплат по угонам. Если в прошлом году средняя выплата составляла 2 млн руб., то в этом — уже 3 млн, увеличившись почти на 50%.

В первую очередь это связано с резким ростом цен на автомобили и запчасти к ним, отмечают эксперты «АльфаСтрахования», составивших рейтинг по итогам анализа обращений владельцев полисов каско.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДКак комплексные решения для автопарков упрощают работу?

На первом месте в топ-10 самых угоняемых автомобилей по итогам 2022 г. марка Hyundai. Второй год подряд корейцы в лидерах и по угоняемости. Особенно угонщики интересуются моделями Santa Fe (14%). В Топ марки по угонам также вошли:

  • Creta (5%)
  • Palisade (5%)
  • Sonata (4%)
  • Tucson (4%)
  • Solaris (3%).

Также в этом году в первой десятке фигурируют Kia Sorento (5%) и Kia Sportage (4%).

Все еще часто угоняют японские Mitsubishi Outlander (6%), Lexus RX (4%), Toyota Camry (4%). Несколько лет назад японский автопром занимал пьедестал первых мест.

Что меняется

Страховщики не видят «сюрпризов» в этой статистике. Корейские внедорожники любят не только российские автовладельцы, но и угонщики, а Hyundai Santa Fe — один из самых популярных кроссоверов на сегодняшний день.

«Сюрприз» в другом — год к году страховщики ожидаемо фиксируют снижение числа угонов, однако постепенно тренд разворачивается в обратную сторону.

Материалы по теме
Привлекательность и доверие: почему их теряют бренды из недружественных стран

Начиная с октября 2022 г., количество заявляемых в «АльфаСтрахование» угонов растет относительно предыдущих месяцев на четверть. Наиболее «популярными» у угонщиков остаются машины среднего сегмента. При этом подорожание запчастей продолжит менять картину по угонам не в лучшую сторону, отмечают специалисты.

Самые угоняемые модели автомобилей в России в 2022 году:

Модель

% угонов

HYUNDAI SANTA FE

14%

MITSUBISHI OUTLANDER

6%

HYUNDAI CRETA

5%

HYUNDAI PALISADE

5%

KIA SORENTO

5%

HYUNDAI SONATA

4%

HYUNDAI TUCSON

4%

KIA SPORTAGE

4%

LEXUS RX

4%

TOYOTA CAMRY

4%

  • «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube.

Источник: Пресс-релиз СК «АльфаСтрахование»

Фото: Depositphotos

Наше новое видео
Новый Exeed TXL: тест в российской глубинке
Тест китайского кроссовера Exeed TXL на плохих дорогах
Новичок «китаец» против бывалого «японца» — обычный тест с неожиданными результатами

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров180
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: