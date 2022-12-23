Эти модели авто чаще всего угоняли в 2022 году

К концу года страховщики зафиксировали рост угонов.

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Растет не только количество, но и размер страховых выплат по угонам. Если в прошлом году средняя выплата составляла 2 млн руб., то в этом — уже 3 млн, увеличившись почти на 50%.

В первую очередь это связано с резким ростом цен на автомобили и запчасти к ним, отмечают эксперты «АльфаСтрахования», составивших рейтинг по итогам анализа обращений владельцев полисов каско.

На первом месте в топ-10 самых угоняемых автомобилей по итогам 2022 г. марка Hyundai. Второй год подряд корейцы в лидерах и по угоняемости. Особенно угонщики интересуются моделями Santa Fe (14%). В Топ марки по угонам также вошли:

Creta (5%)

Palisade (5%)

Sonata (4%)

Tucson (4%)

Solaris (3%).

Также в этом году в первой десятке фигурируют Kia Sorento (5%) и Kia Sportage (4%).

Все еще часто угоняют японские Mitsubishi Outlander (6%), Lexus RX (4%), Toyota Camry (4%). Несколько лет назад японский автопром занимал пьедестал первых мест.

Что меняется

Страховщики не видят «сюрпризов» в этой статистике. Корейские внедорожники любят не только российские автовладельцы, но и угонщики, а Hyundai Santa Fe — один из самых популярных кроссоверов на сегодняшний день.

«Сюрприз» в другом — год к году страховщики ожидаемо фиксируют снижение числа угонов, однако постепенно тренд разворачивается в обратную сторону.

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Начиная с октября 2022 г., количество заявляемых в «АльфаСтрахование» угонов растет относительно предыдущих месяцев на четверть. Наиболее «популярными» у угонщиков остаются машины среднего сегмента. При этом подорожание запчастей продолжит менять картину по угонам не в лучшую сторону, отмечают специалисты.

Самые угоняемые модели автомобилей в России в 2022 году:

Модель % угонов HYUNDAI SANTA FE 14% MITSUBISHI OUTLANDER 6% HYUNDAI CRETA 5% HYUNDAI PALISADE 5% KIA SORENTO 5% HYUNDAI SONATA 4% HYUNDAI TUCSON 4% KIA SPORTAGE 4% LEXUS RX 4% TOYOTA CAMRY 4%

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Источник: Пресс-релиз СК «АльфаСтрахование»

Фото: Depositphotos