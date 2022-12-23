Эти модели авто чаще всего угоняли в 2022 году

Растет не только количество, но и размер страховых выплат по угонам. Если в прошлом году средняя выплата составляла 2 млн руб., то в этом — уже 3 млн, увеличившись почти на 50%.
В первую очередь это связано с резким ростом цен на автомобили и запчасти к ним, отмечают эксперты «АльфаСтрахования», составивших рейтинг по итогам анализа обращений владельцев полисов каско.
На первом месте в топ-10 самых угоняемых автомобилей по итогам 2022 г. марка Hyundai. Второй год подряд корейцы в лидерах и по угоняемости. Особенно угонщики интересуются моделями Santa Fe (14%). В Топ марки по угонам также вошли:
- Creta (5%)
- Palisade (5%)
- Sonata (4%)
- Tucson (4%)
- Solaris (3%).
Также в этом году в первой десятке фигурируют Kia Sorento (5%) и Kia Sportage (4%).
Все еще часто угоняют японские Mitsubishi Outlander (6%), Lexus RX (4%), Toyota Camry (4%). Несколько лет назад японский автопром занимал пьедестал первых мест.
Что меняется
Страховщики не видят «сюрпризов» в этой статистике. Корейские внедорожники любят не только российские автовладельцы, но и угонщики, а Hyundai Santa Fe — один из самых популярных кроссоверов на сегодняшний день.
«Сюрприз» в другом — год к году страховщики ожидаемо фиксируют снижение числа угонов, однако постепенно тренд разворачивается в обратную сторону.
Начиная с октября 2022 г., количество заявляемых в «АльфаСтрахование» угонов растет относительно предыдущих месяцев на четверть. Наиболее «популярными» у угонщиков остаются машины среднего сегмента. При этом подорожание запчастей продолжит менять картину по угонам не в лучшую сторону, отмечают специалисты.
Самые угоняемые модели автомобилей в России в 2022 году:
|
Модель
|
% угонов
|
HYUNDAI SANTA FE
|
14%
|
MITSUBISHI OUTLANDER
|
6%
|
HYUNDAI CRETA
|
5%
|
HYUNDAI PALISADE
|
5%
|
KIA SORENTO
|
5%
|
HYUNDAI SONATA
|
4%
|
HYUNDAI TUCSON
|
4%
|
KIA SPORTAGE
|
4%
|
LEXUS RX
|
4%
|
TOYOTA CAMRY
|
4%
Источник: Пресс-релиз СК «АльфаСтрахование»
Фото: Depositphotos