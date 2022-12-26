Tesla с Алиэкспресс теперь реальность

Alibaba и SAIC сделали топовый электрический кроссовер. Он уже стал хитом.

Материалы по теме Хитрость опытных водителей, чтобы стекло не обмерзало

Габариты кроссовера IM LS7 5049х2002х1731 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx составляет всего 0,268.

Базовая версия располагает задним приводом и электромотором мощностью 340 л.с. Максимум — два электромотора (общая отдача 578 л.с.), полный привод и разгон до сотни за 4,5 с. Батарея может иметь емкость 90 или 100 кВт*ч. Заднеприводная версия с большой батареей должна проехать 660 км на одном заряде. Остальные — конечно, меньше.

Создатели заявляют, что на данный момент машина соответствует второму уровню автономности, но после обновлений ПО обещают третий. Для этого на крыше уже сейчас есть радар и два лидара.

Модель IM LS7 с самого начала стала хитом: за час машину заказали 3000 человек. Первые поставки запланированы на февраль 2023 года. Ориентировочные цены от 50 000 до 72 000 долларов.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Источник: IXBT

Фото: Saic