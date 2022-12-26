Tesla с Алиэкспресс теперь реальность

Габариты кроссовера IM LS7 5049х2002х1731 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx составляет всего 0,268.
Базовая версия располагает задним приводом и электромотором мощностью 340 л.с. Максимум — два электромотора (общая отдача 578 л.с.), полный привод и разгон до сотни за 4,5 с. Батарея может иметь емкость 90 или 100 кВт*ч. Заднеприводная версия с большой батареей должна проехать 660 км на одном заряде. Остальные — конечно, меньше.
Создатели заявляют, что на данный момент машина соответствует второму уровню автономности, но после обновлений ПО обещают третий. Для этого на крыше уже сейчас есть радар и два лидара.
Модель IM LS7 с самого начала стала хитом: за час машину заказали 3000 человек. Первые поставки запланированы на февраль 2023 года. Ориентировочные цены от 50 000 до 72 000 долларов.
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Источник: IXBT
Фото: Saic