Новогодний автотюнинг: что грозит за «украшательство» автомобиля

Оно, конечно, весело, и окружающие улыбаются, но наказание может последовать весьма серьезное.

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В преддверии Нового года на дорогах появились автомобили, похожие на новогоднюю елку: тут тебе и гирлянда, и разноцветные лампочки в фарах, и необычная подсветка кузова, и другие праздничные атрибуты.

Настроения водителю и окружающим это, может быть, и прибавляет, но стоит учесть, что таким образом нарушается закон.

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова напомнила, что подобные нарушения регулируются КоАП. Можно получить штраф от 500 рублей и выше, а можно и без прав остаться. Само собой, и новогодние аксессуары на авто не оставят.

«Лишением права управления ТС с конфискацией гирлянд и иной подобной подсветки может быть наказан автомобилист. Таким образом, использовать можно только встроенные устройства, входящие в комплектацию, с указанными стандартными цветами», — отметила эксперт.

Технические регламенты строго ограничивают цвет подсветки (белый, красный). Даже смена обычных фар на светодиодные грозит штрафом в 500 рублей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ). А если в световые приборы будут поставлены нестандартные лампы с разноцветными огнями, то проблемы могут быть серьезнее.

К примеру, неформатная подсветка номера радужными лампочками может расцениваться как нарушение ПДД и наказываться лишением права управления ТС на срок от шести месяцев до года с конфискацией указанных приборов и приспособлений (ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ).

Другими словами, за цветную гирлянду спереди или нестандартные синие или радужные светодиодные дневные ходовые огни можно лишиться прав.

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Источник: Тайны звезд АСТРО

Фото: скриншот видео YouTube