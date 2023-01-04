Как справиться с заносом, если привод передний

Главное — не бросать газ.

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У современных автомобилей есть немало электронных систем, страхующих от непредвиденных ситуаций на дороге. Однако эксперт «За рулем» Максим Гомянин уверен, что нужно уметь самостоятельно выравнивать машину, иначе ДТП не избежать.

Передний — самый популярный сегодня тип привода. Заносы происходят по тем же причинам, по каким у заднеприводных машин. Резкие движения рулем или внезапное торможение — здравствуй, кювет. Что же делать?

Если ваша машина завиляла, не бросайте газ! Передние ведущие колеса вытянут и в повороте, и на прямой дороге. И, конечно, не менее важное — не жмите на тормоз, а то развернет.

На выходе из поворота, когда водитель перебрал с газом, переднюю ось может начать сносить. Не пугайтесь. Шины заденут снег на краю дороги, и скольжение прекратится. Однако лучшее решение — снять ногу с педали газа. Передок прижмется к земле сильнее за счет торможения двигателем.

Помните: советы, приведенные выше — это теория. Чтобы успешно применять их на практике, требуются навыки. Но навыки контраварийного вождения лучше отрабатывать в специализированной школе вождения, под присмотром профессиональных инструкторов. Не делайте подобного на дорогах общего пользования.

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Фото: YouTube