Аналог эротического календаря Pirelli: креатив от «Белшины»

На фото 12 очаровательных девушек.

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Компания «Белшина» теперь может посоперничать с Pirelli: белорусский производитель шин выпустил календарь на 2023 год. На фоне огромных покрышек для карьерных самосвалов, спецтехники и грузовых автомобилей запечатлены 12 сотрудниц предприятия — их отобрали в результате кастинга.

Как и при создании календаря Pirelli, на «Белшине» к задумке подошли креативно: для девушек подобрали разные образцы, причем съемки велись не только на заводе, но и за его пределами.

Большая часть фотомоделей позирует на фоне продукции белорусского предприятия. Но на некоторых снимках девушка запечатлена на фоне Geely с покрышками Bridgestone (август), а также рядом с Mercedes-Benz S-Class (февраль).

Календарь Pirelli издается с 1964 года, и это уже скорее произведение искусства, чем продвижение продукции компании.

Станет ли дебютный календарь «Белшины» ее визитной карточкой или же это разовый проект, покажет время.

Продолжение — на следующей странице.