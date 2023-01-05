Land Rover Елизаветы Второй выставили на аукцион

Land Rover первого поколения, которым пользовалась королева Великобритании Елизавета II, Британский аукционный дом Silverstone продаст в феврале 2023 года.
Внедорожник, выпущенный в конце 1953 года, находился в ведении британской королевской семьи до 1966 года. Он по распоряжению королевы был отправлен в поместье Балморал, где им пользовались, кроме Елизаветы II, королева-мать Елизавета, принц Филипп и принц Чарльз.
Новый владелец Land Rover отреставрировал его и все время владения пользовался им очень бережно. Машина демонстрировалась на BBC Antiques Roadshow, а также возглавляла парад Land Rover, проведенный по случаю юбилея правления королевы.
За раритет на аукционе планируется выручить порядка £100−150 тыс.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
Источник: Аукционный дом Silverstone
Фото: Silverstone Auctions