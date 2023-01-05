Land Rover Елизаветы Второй выставили на аукцион — журнал За рулем

Land Rover Елизаветы Второй выставили на аукцион

Внедорожнику почти 70 лет.

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Land Rover первого поколения, которым пользовалась королева Великобритании Елизавета II, Британский аукционный дом Silverstone продаст в феврале 2023 года.

Внедорожник, выпущенный в конце 1953 года, находился в ведении британской королевской семьи до 1966 года. Он по распоряжению королевы был отправлен в поместье Балморал, где им пользовались, кроме Елизаветы II, королева-мать Елизавета, принц Филипп и принц Чарльз.

Land Rover Елизаветы Второй выставили на аукцион

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Новый владелец Land Rover отреставрировал его и все время владения пользовался им очень бережно. Машина демонстрировалась на BBC Antiques Roadshow, а также возглавляла парад Land Rover, проведенный по случаю юбилея правления королевы.

За раритет на аукционе планируется выручить порядка £100−150 тыс.

Land Rover Елизаветы Второй выставили на аукцион

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Источник: Аукционный дом Silverstone

Фото: Silverstone Auctions

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