Снегопад и не видно разметки? Все равно оштрафуют

Оспорить это нарушение довольно проблематично.

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Не стоит рассчитывать, что в снегопад, когда разметка занесена снегом, по дорогам можно ездить как попало.

Камерам непогода не страшна: они продолжают работать в обычном режиме. Более того, все дорожные разметки сохранены у них в памяти.

Как рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько, штраф будет выписан, если нарушены правила разметки. Необходимо обращать внимание на знаки, как правило, они дублируют правила разметки, добавил он.

Оспорить полученный с камеры фотовидеофиксации штраф (минимум 500 рублей согласно ст. 12.16 КоАП) крайне сложно.

«Теоретически это возможно, если на снимке видно, что разметка занесена снегом. Но следует учитывать, что камера делает не один снимок, а 10−15, и может оказаться, что на каком-то из них в момент маневра разметка была видна», — объяснил юрист.

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Источник: Газета.ru

Фото: АГН «Москва»