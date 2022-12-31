Водители «собрали» елку из машин

Для этого понадобилось 84 автомобиля.

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В деревне Торосово Ленинградской области водители уже готовятся к Новому году. Рубить ель или сосну ради этого они не стали — обошлись собственными машинами.

Программа мероприятия традиционная: выстроились в фигуру своеобразной «елочки», конечно же, запустили салюты, обменялись поздравлениями. Для особой эффектности это все засняли с коптера. Кадры опубликовал телеграм-канал «Mash на Мойке»

Проводы нынешнего года уже вовсю идут, осталось только радушно встретить следующий и надеяться, что он нас отблагодарит и порадует.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Источник: Телеграм-канал «Mash на Мойке»