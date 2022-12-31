Водители «собрали» елку из машин

В деревне Торосово Ленинградской области водители уже готовятся к Новому году. Рубить ель или сосну ради этого они не стали — обошлись собственными машинами.
Программа мероприятия традиционная: выстроились в фигуру своеобразной «елочки», конечно же, запустили салюты, обменялись поздравлениями. Для особой эффектности это все засняли с коптера. Кадры опубликовал телеграм-канал «Mash на Мойке»
Проводы нынешнего года уже вовсю идут, осталось только радушно встретить следующий и надеяться, что он нас отблагодарит и порадует.
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Источник: Телеграм-канал «Mash на Мойке»