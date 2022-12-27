Tesla упала в цене на 18% — журнал За рулем

Tesla упала в цене на 18%

Американская компания стремительно дешевеет — за последние два года цена ее акции никогда не была такой низкой.

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Акции компании Илона Маска упали на 18% за неделю — их цена по состоянию на 23 декабря снизилась до 123,1 доллара за штуку. Падение же капитализации составило 85 млрд долларов — теперь компания стоит 390 млрд. А за год Tesla обесценилась и вовсе втрое (с 1,2 трлн долларов).

Подешевели не только акции, но и продукция компании, то есть электромобили. На них объявлена скидка в 7,5 тысячи долларов, только причиной послужило не падение акций, а снижение спроса, что, конечно, тоже беспокоит инвесторов.

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Источник: Коммерсантъ

Фото: Unslash

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