Девушки на «серебре»: эротический календарь-2023

Краснокамский ремонтно-механический завод, выпускающий прицепы под брендом «Экспедиция», издает новогодние мужские календари вот уже семь лет.
На страницах свежего номера девушки в ретронарядах позируют на серебряном фоне, который отсылает зрителя к материалу прицепов — оцинкованной стали.
Фоном для героинь календаря стал «пантон 877» — серебряный с сильными оттенками стали, символизирует главное преимущество прицепов «Экспедиция» — устойчивость к коррозии, возможность долгого использования.
Издатели календаря говорят, что сдержанность картинок, отсутствие ярких красок и простота идеи соответствуют обстоятельствам, в которых выходит новогодний календарь-2023. Сейчас любая вычурность была бы лишней.
Фотографии для художественного календаря автоприцепов «Экспедиция» на 2023 год сделал Кирилл Корепанов.