Девушки на «серебре»: эротический календарь-2023 — журнал За рулем

Девушки на «серебре»: эротический календарь-2023

В новом издании «Экспедиции» все просто, сдержанно и стильно.

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Краснокамский ремонтно-механический завод, выпускающий прицепы под брендом «Экспедиция», издает новогодние мужские календари вот уже семь лет.

На страницах свежего номера девушки в ретронарядах позируют на серебряном фоне, который отсылает зрителя к материалу прицепов — оцинкованной стали.

Фоном для героинь календаря стал «пантон 877» — серебряный с сильными оттенками стали, символизирует главное преимущество прицепов «Экспедиция» — устойчивость к коррозии, возможность долгого использования.

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Издатели календаря говорят, что сдержанность картинок, отсутствие ярких красок и простота идеи соответствуют обстоятельствам, в которых выходит новогодний календарь-2023. Сейчас любая вычурность была бы лишней.

Фотографии для художественного календаря автоприцепов «Экспедиция» на 2023 год сделал Кирилл Корепанов.

январь-февраль

Девушки на «серебре»: эротический календарь-2023

Девушки на «серебре»: эротический календарь-2023

В новом издании «Экспедиции» все просто, сдержанно и стильно.

Девушки на «серебре»: эротический календарь-2023 — фото 1380582Девушки на «серебре»: эротический календарь-2023 — фото 1380581Девушки на «серебре»: эротический календарь-2023 — фото 1380580Девушки на «серебре»: эротический календарь-2023 — фото 1380579Девушки на «серебре»: эротический календарь-2023 — фото 1380577Девушки на «серебре»: эротический календарь-2023 — фото 1380578Девушки на «серебре»: эротический календарь-2023
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